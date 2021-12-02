Следом за отцом: Дмитрий Лукашенко попал под санкции США

2 декабря 2021 , 18:33
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Источник:

Интерфакс

Минфин США расширил санкции против Белоруссии. В санкционный перечень попали 20 организаций и 12 юридических лиц. Среди них – и средний сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Шаг о расширении санкций в Вашингтоне приняли из-за пренебрежения режимом Лукашенко международными нормами и благополучием собственных граждан. Это реакция прежде всего на ситуацию с нелегалами на границе Беларуси и Польши.

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Дмитрий Лукашенко – бизнесмен и член НОК Беларуси

Дмитрий Лукашенко занимается бизнесом, также возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и является членом НОК Беларуси.

Под карательные ограничения сын самопровозглашенного президента попал как человек "близкий к высокопоставленному коррумпированному чиновнику".

Обратите внимание! Александр Лукашенко и его старший сын Виктор находятся под санкциями с 2006 года. Средний сын Лукашенко в июне 2021 года попал в санкционный список Евросоюза.

Новые фигуранты санкционного списка США:

  • "Белорусская калийная компания",
  • "Трансавиаэкспорт",
  • "Славкалий",
  • "Белтехэкспорт"
  • ОАО "Агат – электромеханический завод",
  • ООО "Агрорасцвет",
  • ОАО "140 ремонтный завод",
  • ОАО "Кидма тек",
  • ООО "ГардСервис",
  • ОАО "Пеленг",
  • государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ",
  • три белорусских самолета.

В сообщении Минфина говорится, что Вашингтон расширил санкции вместе с Великобританией, Канадой и ЕС.

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Что известно о Дмитрии Лукашенко:

  • Родился в 1980 году.
  • Выпускник факультета международных отношений Белорусского государственного университета.
  • Служил в одном из элитных пограничных подразделений – по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией.
  • С 2006 года член НОК Беларуси.
  • Женат, есть 2 дочери.
Автор: Ірина Пундор