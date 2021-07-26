Следовал из Минска в Анталию: пассажирский самолет подавал сигнал бедствия

Самолет "Белавии", который 26 июля выполнял рейс из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Сначала лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако впоследствии резко изменил направление.

Впоследствии стало известно, что лайнер "Белавии" летит в Москву. Он должен был зайти на посадку в "Домодедово".

Заметьте Самолет Belavia, который подал сигнал бедствия, приземлился на 1 двигателе: в СМИ назвали вероятную причину

На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".

Причины экстренной посадки

Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.

Вместо привычной высоты (10 тысяч метров), самолет спустился до уровня 2 500 метров.

Скорость лайнера также существенно замедлилась с 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.

По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал критический перегрев топлива в двигателе.

В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.