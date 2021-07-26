Следовал из Минска в Анталию: пассажирский самолет подавал сигнал бедствия
26 июля 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Самолет "Белавии", который 26 июля выполнял рейс из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Сначала лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако впоследствии резко изменил направление.
Впоследствии стало известно, что лайнер "Белавии" летит в Москву. Он должен был зайти на посадку в "Домодедово".
Заметьте Самолет Belavia, который подал сигнал бедствия, приземлился на 1 двигателе: в СМИ назвали вероятную причину
На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".
Причины экстренной посадки
- Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.
- Вместо привычной высоты (10 тысяч метров), самолет спустился до уровня 2 500 метров.
- Скорость лайнера также существенно замедлилась с 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.
- По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал критический перегрев топлива в двигателе.
- В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.