Следовал из Минска в Анталию: пассажирский самолет подавал сигнал бедствия

26 июля 2021 , 11:26
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Источник:

Интерфакс

Самолет "Белавии", который 26 июля выполнял рейс из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Сначала лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако впоследствии резко изменил направление.

Впоследствии стало известно, что лайнер "Белавии" летит в Москву. Он должен был зайти на посадку в "Домодедово".

Заметьте Самолет Belavia, который подал сигнал бедствия, приземлился на 1 двигателе: в СМИ назвали вероятную причину

На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".

Причины экстренной посадки

  • Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.
  • Вместо привычной высоты (10 тысяч метров), самолет спустился до уровня 2 500 метров.
  • Скорость лайнера также существенно замедлилась с 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.
  • По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал критический перегрев топлива в двигателе.
  • В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.
Внимание!
Еще в мае 2021 года страны ЕС запретили самолетам "Белавии" летать на территорию своих стран. Причиной стало задержание основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Аналогичное решение принял также ряд других государств мира.
Автор: Мар'яна Бекало