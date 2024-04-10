Советник по коммуникациям Государственного бюро расследования Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона, что ГБР видело сообщение из Офиса генпрокурора, что возбуждено уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны работников ТЦК и СП, пишет 24 Канал.

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Что известно о расследовании дела

Следователи ГБР готовы начинать расследование, и это возможно только после того, как в ГБР поступит официальное сообщение и сопровождающие материалы,

– рассказала Татьяна Сапьян.

По ее словам, после этого следователи сразу приступят к работе. Татьяна Сапьян уточнила, что официальное сообщение ГБР должен прислать Офис генпрокурора.

По состоянию на 10 апреля, есть только сообщение из Офиса генпрокурора, что открыто уголовное производство.

"Когда к нам поступят официальное сообщение и сопроводительные материалы, тогда начнется расследование", – уточнила советник по коммуникациям ГБР.

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