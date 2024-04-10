Советник по коммуникациям Государственного бюро расследования Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона, что ГБР видело сообщение из Офиса генпрокурора, что возбуждено уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны работников ТЦК и СП, пишет 24 Канал.
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Что известно о расследовании дела
Следователи ГБР готовы начинать расследование, и это возможно только после того, как в ГБР поступит официальное сообщение и сопровождающие материалы,
– рассказала Татьяна Сапьян.
По ее словам, после этого следователи сразу приступят к работе. Татьяна Сапьян уточнила, что официальное сообщение ГБР должен прислать Офис генпрокурора.
По состоянию на 10 апреля, есть только сообщение из Офиса генпрокурора, что открыто уголовное производство.
"Когда к нам поступят официальное сообщение и сопроводительные материалы, тогда начнется расследование", – уточнила советник по коммуникациям ГБР.
Коротко о попытке вручения повестки журналисту "Слідство․Інфо"
- Издание "Слідство․Інфо" выпустило расследование о состоянии жены главы департамента киберразведки СБУ Ильи Витюка. Расследователи установили, что Юлия Витюк купила квартиру в престижном районе столицы. По документам, она стоит 12,8 миллиона гривен, хотя ее рыночная цена может достигать более 20 миллионов.
- После этого к журналисту издания "Слідство․Інфо" Евгению Шульгату подошли представители ТЦК и пытались вручить повестку. Представители военкомата отметили, что недавно ему исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.
- "Слідство․Інфо" заявило, что СБУ использовала ТЦК, как месть. Издание заявило, что работник СБУ мог давать указания ТЦК относительно повестки журналисту.
- После огласки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести проверку. В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что проводят служебную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.