Радниця з комунікацій Державного бюро розслідування Тетяна Сапьян розповіла в ефірі телемарафону, що ДБР бачило повідомлення з Офісу генпрокурора, що порушено кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку працівників ТЦК та СП, пише 24 Канал.
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Що відомо про розслідування справи
Слідчі ДБР готові розпочинати розслідування, та це можливо лише після того, як до ДБР надійде офіційне повідомлення і супроводжуючі матеріали,
– розповіла Тетяна Сапьян.
За її словами, після цього слідчі одразу приступлять до роботи. Тетяна Сапьян уточнила, що офіційне повідомлення ДБР має надіслати Офіс генпрокурора.
Станом на 10 квітня, є тільки повідомлення з Офісу генпрокурора, що відкрите кримінальне провадження.
"Коли до нас надійдуть офіційне повідомлення та супровідні матеріали, тоді розпочнеться розслідування", – уточнила радниця з комунікацій ДБР.
Коротко про спробу вручення повістки журналісту "Слідство․Інфо"
- Видання "Слідство․Інфо" випустило розслідування про статки дружини голови департаменту кіберрозвідки СБУ Іллі Вітюка. Розслідувачі встановили, що Юлія Вітюк купила квартиру в престижному районі столиці. За документами, вона коштує 12,8 мільйона гривень, хоч її ринкова ціна може сягати понад 20 мільйонів.
- Після цього до журналіста видання "Слідство․Інфо" Євгенія Шульгата підійшли представники ТЦК та намагалися вручити повістку. Представники військкомату зазначили, що нещодавно йому виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані.
- "Слідство․Інфо" заявило, що СБУ використала ТЦК, як помсту. Видання заявило, що працівник СБУ міг давати вказівки ТЦК щодо повістки журналісту.
- Після розголосу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести перевірку. У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події.