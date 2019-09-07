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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Следствие освободило украинских моряков под поручительство Денисовой, – адвокат

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      Иллюстрированное фото
      Иллюстрированное фото / Фото из открытых источников

      Пленные украинские моряки, которые должны вернуться из России в Украинку, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

      Об этом в комментарии "Интерфаксу" сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

      Читайте также: Пленные моряки и заключенные Кремля возвращаются в Украину: онлайн-трансляция

      По его словам, сейчас моряки готовятся вылететь на родину

      Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве,
      – отметил вадвокат.

      В "Борисполь" уже приехали родные пленных украинцев. Среди есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.

      обмін полоненими
      Военнопленные украинские моряки / инфографика 24 канала

      В "Борисполь" уже приехали родные пленных украинцев. Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.

      Кого Украина выдала России: список

      • Алексей Седико – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.
      • Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия значился "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады возле села Желобок 24 июня 2017 года.
      • Денис Сидоров – российский наемник, взятый в плен 8 сентября 2016-го года.
      • Сергей Егоров, российский наемник, взятый в плен в бою под Новомиколаевкою 14 апреля 2017 года.
      • Александр Баранов – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
      • Максим Одинцов
      • Игорь Кимаковский – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в пути и был задержан пограничниками на украинском блокпосту с удостоверением снайпера "ДНР".
      • Александр Валехидис – задержан СБУ за шпионаж во Львове.
      • Аркадий Жидких – русский, наемник бригады "Восток", в Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
      • Ольга Ковалис и Павел Черных – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
      • Евгений Мефедов – русский, который переехал в Украину в 2013 году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 52 человек.
      • По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.
      • Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.
      • Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.
      • Александр Саттаров – экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре, после возвращения в Украину.

      Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.

      Как происходил обмен пленными?

      Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, позже – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

      Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в самом деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

      В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".

      Возвращение украисньких пленных: онлайн-трансляция

       

      blog_ava
      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Заложники Людмила Денисова
      Источник: 24 канал
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