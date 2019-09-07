12:55
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, 6 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Слідство звільнило українських моряків під поруку Денісової, – адвокат

      300 Читать новость на русском
      Ілюстроване фото
      Ілюстроване фото / Фото з відкритих джерел

      Полонені українські моряки, які повинні повернутися з Росії вУкраїну, були звільнені під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

      Про це в коментарі "Інтерфаксу" повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов.

      Читайте також: Полонені моряки і в'язні Кремля повертаються в Україну: онлайн-трансляція

      За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на Батьківщину

      Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку,
      – наголосив вадвокат.

      Такий варіант обміну Люмила Денісова запропонувала ще влітку 2019 року.

      Перший український омбудсмен Ніна Карпачова ж сказала, що вони надіються, "що формулу 35 на 35 буде реалізовано".

      Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та РФ, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців. В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб,
      – розповіла Карпачова.

      Процес обміну полоненими розпочався вранці 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково". Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".

      обмін полоненими
      Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

      До "Борисполя" вже приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

      Кого Україна видала Росії: список

      • Олексій Седико – російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.
      • Віктор Агєєв – російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади у села Жолобок 24 червня 2017 року.
      • Денис Сидоров – російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016- го року.
      • Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаєвкою 14 квітня 2017 року
      • Олександр Баранов – колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ – виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
      • Максим Одинцов
      • Ігор Кімаковскій – російський найманець, в липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блокпості з посвідченням снайпера "ДНР".
      • Олександр Валехідіс – затриманий СБУ за шпигунство у Львові.
      • Аркадій Жидкіх – росіянин, найманець бригади "Восток", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ у кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.
      • Ольга Коваліс та Павло Черних– подружня пара росіян Коваліс-Черних затримані за шпигунство на півдні України.
      • Євген Мефедов – росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 року, що призвело до загибелі 52 осіб.
      • За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася видавати російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Август", взятого в полон бійцями 128-й гірсько-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівка.
      • Серед громадян України, яких обміняють – Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, в результаті чого загинуло 302 людини.
      • Кирило Вишинський – російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.
      • Олександр Саттаров – ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017 го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

      Також на обмін виставлений Станіслав Єжов – колишній перекладач Кабінету міністрів.

      Як відбувається обмін полоненими?

      Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

      Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключовим свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

      В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня на Майдані Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха".

      Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція 24 каналу

       

      blog_ava
      Коли в Україні відбудуться місцеві вибори: заява Богдана
      сьогодні
      5272
      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      Блог Медіа 1416
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні , 11:56 Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      27691
      Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
      сьогодні , 11:19 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
      Михайло Гема 1154
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 08:41 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 820
      Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      сьогодні , 08:40 Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського
      Наталя Ромашова 1863
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук