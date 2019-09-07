Слідство звільнило українських моряків під поруку Денісової, – адвокат

Полонені українські моряки, які повинні повернутися з Росії вУкраїну, були звільнені під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

Про це в коментарі "Інтерфаксу" повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов.

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За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на Батьківщину

Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку,

– наголосив вадвокат.

Такий варіант обміну Люмила Денісова запропонувала ще влітку 2019 року.

Перший український омбудсмен Ніна Карпачова ж сказала, що вони надіються, "що формулу 35 на 35 буде реалізовано".

Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та РФ, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців. В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб,

– розповіла Карпачова.

Процес обміну полоненими розпочався вранці 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив , що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково". Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".



Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

До "Борисполя" вже приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

Кого Україна видала Росії: список

Олексій Седико – російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.

Віктор Агєєв – російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади у села Жолобок 24 червня 2017 року.

Денис Сидоров – російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016- го року.

Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаєвкою 14 квітня 2017 року

Олександр Баранов – колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ – виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.

Максим Одинцов

Ігор Кімаковскій – російський найманець, в липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блокпості з посвідченням снайпера "ДНР".

Олександр Валехідіс – затриманий СБУ за шпигунство у Львові.

Аркадій Жидкіх – росіянин, найманець бригади "Восток", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ у кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.

Ольга Коваліс та Павло Черних– подружня пара росіян Коваліс-Черних затримані за шпигунство на півдні України.

Євген Мефедов – росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 року, що призвело до загибелі 52 осіб.

За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася видавати російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Август", взятого в полон бійцями 128-й гірсько-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівка.

Серед громадян України, яких обміняють – Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, в результаті чого загинуло 302 людини.

Кирило Вишинський – російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.

Олександр Саттаров – ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017 го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

Також на обмін виставлений Станіслав Єжов – колишній перекладач Кабінету міністрів.

Як відбувається обмін полоненими?

Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів , згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключовим свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня на Майдані Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха".

Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція 24 каналу