Следствие по делам расстрелов на Евромайдане фактически завершено, – Луценко

2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с руководителями общественных организаций Евромайдана. Во время встречи Луценко рассказал, что следствие по делам расстрелов на Майдане в феврале 2014 фактически завершено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте также: В Украине почтили память Сергея Нигояна – первого убитого участника Революции Достоинства

На встрече председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка – Владимир и координатор инициативной группы раненых на Майдане Павел Кучер,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи сначала обсудили реорганизационные процессы в Генпрокуратуре. Позже Луценко рассказал, что по делам расстрела на Майдане в феврале 2014 ожидает окончательные результаты экспертизы, а следствие уже фактически завершено.

Также он отметил, что фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства Януковича получены разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования.

Напомним, ранее народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовится подписать приказ, который фактически ликвидирует Департамент специальных расследований, который занимается делами Майдана. Позже в Генпрокуратуре объяснили, что Департамент спецрасследований, который возглавляет Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители перейдут в департамент процессуального руководства. Тогда у Луценко подтвердили: Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана.