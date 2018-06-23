Изменения в ГПУ: Сарган объяснила, как трансформация ГПУ повлияет на расследование дел Майдана

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган утверждает, что Департамент спецрасследований, который сейчас возглавляет Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят к департаменту процессуального руководства.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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Такой вариант разделения процессуальных руководителей следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие к действующему законодательству. Поэтому никакой измены нет. Есть лишь надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента. Главное, в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен,

– отметила представитель ГПУ.

По ее словам, Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана.

"Еще внимание, точно такой трансформации подвергается, например, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики и все другие департаменты, в которых сочетаются и следствие и процессуальное руководство", – добавила Сарган.

Напомним, накануне народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовится подписать приказ, который фактически ликвидирует Департамент специальных расследований, который занимается делами Майдана.