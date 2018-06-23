У Луценка пояснили, як трансформація ГПУ вплине на розслідування справ Майдану

Речниця генпрокурора Лариса Сарган стверджує, що Департамент спецрозслідувань, який зараз очолює Сергій Горбатюк, трансформується у слідче управління, а процесуальні керівники переходять до департаменту процесуального керівництва.

Відповідне повідомлення з’явилося на її сторінці у Facebook.

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Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури Генеральної прокуратури України у відповідність до чинного законодавства. Тому ніякої зради немає. Є лише надумана істерика прихильників керівника одного департаменту. Головне, у результаті реформування жодного слідчого чи процесуального керівника у "справах Майдану" не буде ні звільнено, ні змінено,

– зауважила представниця ГПУ.

За її словами, Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану.

"Ще увага, точно такої трансформації зазнає, наприклад, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки та всі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво", – додала Сарган.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко готується підписати наказ, який фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань, що займається справами Майдану.