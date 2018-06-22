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Найем сообщил о существенных изменениях в ГПУ, которые могут негативно повлиять на дела Майдана

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Луценко собирается ликвидировать Департамент спецрасследований, что занимается делами Майдана, – Найем
Луценко собирается ликвидировать Департамент спецрасследований, что занимается делами Майдана, – Найем / Соцсети

В ближайшее время может фактически быть ликвидирован Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, который занимается расследованием преступлений, случившихся во время Евромайдана. Соответствующий указ намерен подписать глава ведомства Юрий Луценко.

Это, в частности, утверждает народный депутат Мустафа Найем. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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У нас появились крайне плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, что фактически ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана. Руководителя департамента Сергея Горбатюка уже предупредили через сотрудников департамента о возможном освобождении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюка даже не пригласили,
– заметил политик.

По его словам, ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.

"Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет куратором их работы, пока неизвестно", – отметил он.

Как подчеркнул Найем, пока ни руководство ГПУ, ни те, кто знает ситуацию изнутри, опровергнуть вышеизложенную информацию не могут.

Напомним, ранее Сергей Горбатюк заявлял, что среди правоохранителей и в дальнейшем работают те лица, который подозревают в причастности к преступлениям, совершенным во время событий на Майдане зимой 2014 года.

Теги: Новости Украины Мустафа Найем Сергей Горбатюк Евромайдан ГПУ Новости политики
Источник: 24 канал
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