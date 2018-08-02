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Слідство у справах розстрілів на Євромайдані фактично завершене, – Луценко

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Генпрокурор наголосив, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні результати експертизи
Генпрокурор наголосив, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні результати експертизи / Reuters

2 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану. Під час зустрічі Луценко розповів, що слідство у справах розстрілів на Майдані у лютому 2014 фактично завершене.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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На зустрічі були голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" Володимир Бондарчук, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка – Володимир та координатор ініціативної групи поранених на Майдані Павло Кучер,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники зустрічі спочатку обговорили реорганізаційні процеси у Генпрокуратурі. Пізніше Луценко розповів, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні результати експертизи, а слідство вже фактично завершене.

Також він зазначив, що фактично по усіх високопосадовцях часів президентства Януковича є здобуті дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування.

Нагадаємо, раніше народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко готується підписати наказ, який фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань, що займається справами Майдану. Пізніше у Генпрокуратурі пояснили, що Департамент спецрозслідувань, який очолює Сергій Горбатюк, трансформується у слідче управління, а процесуальні керівники перейдуть до департаменту процесуального керівництва. Тоді в Луценка підтвердили: Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Євромайдан ГПУ
Джерело: 24 канал
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