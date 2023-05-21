Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что Украина может получить западные истребители с готовыми экипажами уже в сентябре – октябре, а максимум – в ноябре – декабре.
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"До того периода мы можем говорить о том, что будет сформирована авиационная коалиция", – подчеркнул Коваленко.
И тогда Украина может получить не несколько самолетов, а полноценные эскадрильи. Впрочем, 2 – 3 или больше – это другой вопрос. Для начала этого будет достаточно, чтобы изменять ситуацию в воздушном пространстве.
Изменятся ли сроки контрнаступления украинской армии
Однако сроки контрнаступления из-за того, что ВСУ могут осенью получить F-16, по мнению военно-политического обозревателя, не должны измениться.
"Это контрнаступление планировалось 100% без использования именно западного образца авиации", – отметил Александр Коваленко.
Ведь о нем начали говорить еще в начале 2023 года, когда фактически не было гарантий того, что Украина получит танки западного образца.
Когда Украина может получить истребители F-16: смотрите видео
К тому же когда планируют операции такого масштаба, то там учитывают все плюсы и минусы. Как было, например, при освобождении Севера Украины, Харьковщины и правобережной Херсонщины.
На этот раз, мне кажется, мы можем использовать сценарий без западной авиации. Но следующее после этого контрнаступление уже будет в составе западного образца авиационных комплексов,
– убежден Александр Коваленко.
Что известно о передаче F-16
- Соединенные Штаты Америки официально поддержали авиационную коалицию. Страна готова тренировать украинских пилотов. В то же время, истребители F-16 передадут Украине при условии, что их не будут использовать для ударов по стране-агрессору.
- По словам британского премьера Риши Сунака, в авиационной коалиции 5 стран – это Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.
- В Белом доме отметили, что в ближайшее время будут обсуждать то, какие страны и какое количество самолетов будут поставлять ВСУ.