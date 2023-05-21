Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зазначив, що Україна може отримати західні винищувачі з готовими екіпажами вже у вересні – жовтні, а максимум – у листопаді – грудні.
До теми Захід змінив позицію щодо F-16 для України: які основні характеристики винищувачів
"До того періоду ми можемо говорити про те, що буде сформовано авіаційну коаліцію", – наголосив Коваленко.
І тоді Україна може отримати не кілька літаків, а повноцінні ескадрильї. Утім, 2 – 3 чи більше – це інше питання. Для початку цього буде достатньо, щоби змінювати ситуацію в повітряному просторі.
Чи зміняться терміни контрнаступу української армії
Однак терміни контрнаступу через те, що ЗСУ можуть восени отримати F-16, ну думку військово-політичного оглядача, не мають змінитися.
"Цей контрнаступ планувався 100% без використання саме західного зразка авіації", – зауважив Олександр Коваленко.
Адже про нього почали говорити ще на початку 2023 року, коли фактично і не було гарантій того, що Україна отримає танки західного зразка.
Коли Україна може отримати винищувачі F-16: дивіться відео
До того ж, коли планують операції такого масштабу, то там враховують усі плюси та мінуси. Як було, наприклад, при звільненні Півночі України, а також Харківщини та правобережної Херсонщини.
Цього разу, мені здається, ми також можемо використати сценарій без західної авіації. Але наступний після цього контрнаступ вже буде у складі західного зразка авіаційних комплексів,
– переконаний Олександр Коваленко.
Що відомо про передачу F-16 Україні
- Сполучені Штати Америки офіційно підтримали авіаційну коаліцію. Країна готова тренувати українських пілотів. Водночас винищувачі F-16 передадуть Україні за умови, що їх не будуть використовувати для ударів по країні-агресорці.
- За словами британського прем'єра Ріші Сунака, в авіаційній коаліції 5 країн – це Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія і Данія.
- У Білому домі зазначили, що найближчим часом будуть обговорювати те, які країни та яку кількість літаків постачатимуть ЗСУ.