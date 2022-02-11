Следующее заседание СНБО также будет выездным

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля собрался в Харькове. Следующее заседание также планируют сделать выездным.

Президент Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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Где будет собираться СНБО

По словам Данилова, заседания СНБО будут проводить по регионам. Таким образом могут совместно с местными властями работать над определенными вопросами.

Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное,

– сказал Данилов.

Конкретный населенный пункт для заседания секретарь СНБО не назвал, однако отметил, что это может быть любой город.

Какие результаты заседания в Харькове

На заседании одобрили решение об очередных санкциях. Их применили против пророссийского канала "НАШ" на 5 лет.

Также повторно ввели ограничения против строительной компании "Либертон Стар", поскольку она сменила название и место регистрации.

Данилов отчитался, что президент Владимир Зеленский поручил увеличить количество бойцов территориальной обороны до 2 миллионов человек, то есть в 200 раз.

Решили, что Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке и отправит туда небольшое количество человек.

Заметим, Данилов отрицал эвакуацию секретных документов из Киева, потому что оснований для этого нет. Также он опроверг идею военного освобождения оккупированного Донбасса, ведь тогда погибнет много людей.

Брифинг Данилова после заседания СНБО – смотрите видео: