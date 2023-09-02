На следующей неделе возможны "кадровые назначения": Резникова пригласили на фракцию "Слуги народа"

На следующей неделе нас ждет заседание партии "Слуга народа". В ходе него планируют заниматься кадровыми вопросами.

В эфире "Украинского радио" глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала о запланированном заседании. Она еще отметила, что на встречу может прийти министр обороны Украины.

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Кадровые вопросы возможны

"Наша фракция будет заседать на следующей неделе. Я думаю, кадровые назначения возможны", – предположила она.

Елена Шуляк также обратила внимание на то, что на ответствующую встречу пригласили Алексея Резникова.

Министр приглашен на фракцию также и, несмотря на то, будет ли замена министра на следующей неделе, все равно он будет отвечать на вопросы,

– уточнила глава партии.

Собственно, слухи о том, что Алексей Резников может покинуть свой пост, ходят в последнее время очень активно. Накануне народный депутат назвал предполагаемого преемника министра обороны.

Кто может заменить Резникова

Мнениями по этому поводу поделился Ярослав Железняк. По его словам, Алексей Резников может покинуть пост главы оборонного ведомства. А вместо него его может обнять Рустем Умеров.

Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ,

– прокомментировал Железняк кандидатуру Умерова.

Как уже отмечалось, о возможной отставке Резникова говорят не первый день. Ответствующие слухи появляются на фоне скандалов, связанных с Минобороны. Последний из них касается закупки курток для ВСУ по, вероятно, завышенным ценам.

Тем временем Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Резников не только покинет Минобороны, но и станет впоследствии послом в Великобритании. По словам народного депутата, такое развитие событий возможно только при условии, что не будет громких скандалов.

В то же время Железняк добавил, что не может на все 100% гарантировать, что именно таковы будут кадровые изменения. Он подчеркнул, что "современная кадровая политика умеет поражать". Но добавил, что утром 30 августа об ответной ротации предупредили определенные посольства.