Супершпион, лакей или охранник: СМИ назвали кандидатов, которые могут заменить Путина

Состояние здоровья главы Кремля, провал "спецоперации" и взятие Киева за 3 дня, частичная могилизация россиян - все это наталкивает на мысль, что Владимир Путин еще не будет долго занимать свой пост. В СМИ уже активно обсуждают, кто мог бы заменить российского диктатора.

Размышления по этой теме представило и издание Politico. Список претендентов, которые в будущем могут возглавить Россию, смотрите дальше.

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Николай Патрушев

Если Путин решит, что его позиции окончательно ослабли, то вероятным преемником в Кремле рассматривают бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Их объединяет мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу.

В частности, из всего окружения российского президента именно Патрушев имеет наиболее радикальные взгляды. За несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине он обвинил США в желании распада Российской Федерации.

Дмитрий Медведев

Еще один из наиболее вероятных кандидатов, поскольку в 2008 году ему уже передавали президентский пост, и это позволило Путину сохранить полную власть в своих руках. Через четыре года Медведев вернул должность.

С 2012 по 2020 год был премьер-министром, после чего стал заместителем председателя Совета безопасности. В свои 57 лет Медведев еще сравнительно молод и может возглавить страну, но его судьба неразрывно связана с Путиным.

Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области является одним из фаворитов Путина. По его собственным словам, как-то он якобы спас президента от бурого медведя. Дюмин является высокопоставленным ветераном ФСБ, командовал захватом Крыма в 2014 году.

Дмитрий Патрушев

Сын Николая Патрушева в 2018 году получил должность министра сельского хозяйства. До этого он окончил академию ФСБ и возглавлял "Россельхозбанк". Его называют представителем русской шпионской элиты и "нового дворянства".

Кто из них может снизить риск нанесения ядерного удара

Издание считает, что именно Патрушев-младший в должности президента России может снизить угрозу ядерной эскалации, поскольку наследственный правитель имеет инстинкт выживания по определению более сильный, чем у диктатора в подземном бункере.

Путин может быть болен раком

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще в мае 2022 года предположил, что в России медленно начинается движение по свержению путинского режима.

Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья российского диктатора. Он сказал, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак. Разведка владеет точной информацией, что Путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Подобную информацию предоставил российский олигарх, приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови, и добавил, что у президента России проявляются симптомы безумия.

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