Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, что такая конструкция больше похожа на тестовый образец, чем на реальное усиление. По его словам, это скорее "слепой слон", который беспомощен против стаи дронов, и вряд ли сможет долго продержаться в условиях современного боя.

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Что известно о российском "Штурме"?

Комплекс "Штурм" разработан на базе танков Т-72 и Т-90, но вместо пушки имеет срезанный ствол. Машина предназначена для дистанционного управления, однако Грабский обращает внимание, что отдельные инженерные решения выглядят нелогичными и необоснованными.



Роботизированный штурмовой комплекс "Штурм" / Фото из росСМИ

Сергей Грабский отметил, что без экипажа, такая техника не сможет оперативно оценивать обстоятельства и реагировать на изменения в бою.

Они еще умудрились отрезать ствол на пушке танковой. Для чего – трудно сказать. Я едва могу себе представить, как и в каком направлении их можно использовать,

– заметил он.

Кроме того, неизвестно, как именно будет осуществляться управление: через радиоканал или другие системы, что создает уязвимость к украинским средствам РЭБ.

Сможет ли Россия запустить "Штурм" в производство?

По словам Сергея Грабского, машина выглядит как эксперимент, а не полноценная боевая система. Россия имеет серьезный дефицит техники и ресурсов, поэтому массовое производство таких комплексов маловероятно.

Россия просто восстанавливает старые танки. На десятки новых систем у нее не хватит ни ресурсов, ни терпения,

– отметил он.

Кроме того, применение "Штурма" в условиях современной войны ставит под сомнение его практическую эффективность. Конструкция слишком громоздкая и дорогая, а стоимость одного такого комплекса превышает цену десятков дронов.

Почему танки не работают в войне дронов?

Сергей Грабский считает, что сама идея использования тяжелой бронетехники без экипажа противоречит логике современного боя. Танки создавались для условий середины XX века, а теперешняя война требует мобильности, искусственного интеллекта и малозаметности.

"Нельзя скрестить ежа с ужом – это попытка совместить танк прошлого с технологиями настоящего боя", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

По словам Грабского, подобные эксперименты не имеют перспективы в условиях дроновой войны, где десятки дешевых FPV могут уничтожить дорогую и медленную цель.

Это не просто слон, а слепой слон, который барахтается против стаи ящериц или даже воронов,

– заметил он.

Такую конструкцию, по мнению военного эксперта, ожидает судьба "царь-пушки" – громкой, но бесполезной.