Надо быть камикадзе, в Раде сказали, что бессмысленно давить на журналистов во время войны

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил, что история со слежкой за журналистами Bihus.Info является показательной для тех, кто хочет оказывать давление на медиа. Нардеп указал на абсолютную бессмысленность подобных действий.

По его словам, надо быть камикадзе, чтобы следить за журналистами во время войны. Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Какой вывод можно сделать из ситуации с Bihus.Info

Отвечая на вопрос, что означает для украинских СМИ ситуация со слежкой за журналистами Bihus.Info, Юрчишин отметил, что история с давлением на медиа не является новой. В то же время нардеп указал на позитив от этого инцидента.

Журналисты не будут терпеть и сразу сигнализируют, когда узнают о слежке или прослушивании,

– сказал он.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова также верит, что пример Bihus.Info станет показательным для любой структуры или частного лица, которая захочет оказать давление на журналистов.

"Учитывая то, как сейчас развивается история с Bihus.Info, нужно быть камикадзе, чтобы во времена войны с Россией тратить ресурс на борьбу с независимыми медиа", – заявил Юрчишин.

Кроме того, он сказал, что, несмотря на мощную деятельность наших журналистов-расследователей, это фактически игра таких лиц против самих себя.

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Ярослав Юрчишин также отметил, что на фоне давления на независимые медиа приглашают на депутатские слушания главу СБУ Василия Малюка. Народные избранники хотят заслушать главу службы и привлечь всех виновных к ответственности.

Нардеп также считает, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции". Но и также все участники, заказчики и исполнители.

Юрчишин также выразил надежду, что когда лиц, проводивших слежку за журналистами, подтвердит следствие, больше этим людям не будет места в государственном аппарате.

Ярослав Юрчишин является заместителем председателя партии "Голос", первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины и возглавляет комитет ВР по вопросам свободы слова.