Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Стоит добавить, что Верховная Рада Украины 6 февраля вызвала главу СБУ для доклада из-за слежки
Смотрите также "Посыпаться на Бигуси" и треклятый номер: подборка мемов о слежке за Bihus․Info
Данилов о слежке
Алексей Данилов отметил, что ситуация со слежкой за журналистами причиняет огромный вред не только СБУ, но и всей стране в целом. Он добавил, что к таким вещам нужно относиться осторожно и ему неприятно, что такая ситуация произошла.
По словам Данилова, в цивилизованном мире это недопустимо. Если говорить о членстве в НАТО и ЕС, то это прежде всего стандарты. Они являются обязательными для выполнения.
Если кто-то считает, что можно на эти стандарты закрывать глаза, делать свое дело и не понимать, какой вред для государства, для президента в непростые времена для нашего государства это наносит – тогда люди не понимают, чем они занимаются,
– отметил он.
Секретарь СНБО убежден, что председатель СБУ, как образованный человек, обязательно разберется с этим вопросом. Все виновные понесут наказание.
В то же время в вопросе заказчиков СБУ имеют свою версию, а журналисты свою – как отметил Данилов, они имеют на это право. Поэтому нужно дождаться результатов, ведь в современном мире скрыть ничего невозможно.
Слежка за журналистами
- Bihus.Info 5 февраля рассказали, что во время новогодней вечеринки в заведении "Украинское село" под Киевом за ними организовал наблюдение Департамент защиты национальной государственности СБУ, специализирующийся на медиа. Bihus.Info благодаря камерам исследовали, как проходила операция и кто был причастен.
- В ответ на опубликованное видео Василий Малюк отметил, что такие действия недопустимы и уже вызвали ряд кадровых решений. Председатель СБУ направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ Романа Семенченко. Он добавил, что любые незаконные действия должны быть наказаны.
- Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в ближайшие дни Рада планирует откровенно поговорить и призвать привлечь к ответственности всех виновных. Комитет по свободе слова уже попросил отстранить фигурантов от работы на время следствия и попросил передать это дело другому правоохранительному органу, не СБУ. Как уже известно, этот кейс будет расследовать ГБР.