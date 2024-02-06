Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Варто додати, що Верховна Рада України 6 лютого викликала голову СБУ для доповіді через стеження
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Данілов про стеження
Олексій Данілов зазначив, що ситуація зі стеженням за журналістами заподіює величезну шкоду не лише СБУ, а й всій країні загалом. Він додав, що до таких речей потрібно ставитися обережно і йому неприємно, що така ситуація сталася.
За словами Данілова, у цивілізованому світі це неприпустимо. Якщо говорити про членство у НАТО та ЄС, то це перш за все стандарти. Вони є обов'язковими для виконання.
Якщо хтось вважає, що можна на ці стандарти заплющувати очі, робити свою справу і не розуміти, якої шкоди для держави, для президента у непрості часи для нашої держави це наносить – тоді люди не розуміють, чим вони займаються,
– зазначив він.
Секретар РНБО переконаний, що голова СБУ, як освічена людина, обов'язково розбереться з цим питанням. Всі винні понесуть покарання.
Водночас у питанні замовників СБУ мають свою версію, а журналісти свою – як зазначив Данілов, вони мають на це право. Тому потрібно дочекатися результатів, адже у сучасному світі приховати нічого неможливо.
Стеження за журналістами
- Bihus.Info 5 лютого розповіли, що під час новорічної вечірки у закладі "Українське село" під Києвом за ними організував спостереження Департамент захисту національної державності СБУ, що спеціалізується на медіа. Bihus.Info завдяки камерам дослідили, як проходила операція і хто був причетний.
- У відповідь на опубліковане відео Василь Малюк наголосив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Голова СБУ направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка. Він додав, що будь-які незаконні дії має бути покарання.
- Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчими днями Рада планує відверто поговорити та закликати притягнути до відповідальності всіх винних. Комітет зі свободи слова вже попросив відсторонити фігурантів від роботи на час слідства та попросив передати цю справу іншому правоохоронному органу, не СБУ. Як уже відомо, цей кейс буде розслідувати ДБР.