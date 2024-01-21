Сразу пригласил главу СБУ, – Зеленский об инциденте со слежкой за журналистами Bihus․Info
Владимир Зеленский высказался по поводу инцидента с тайной слежкой за журналистами проекта Bihus․Info. Глава государства подчеркнул, что этот факт нуждается в тщательном расследовании.
В частности, после получения информации о слежке за командой Bihus․Info он пригласил к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканала Channel 4 News, передает 24 Канал.
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Зеленский пообщался с Малюком о преследовании
Глава государства подчеркнул, что после того, как произошел резонанс относительно слежки за журналистами Bihus․Info, сразу было возбуждено уголовное дело.
Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора,
– сказал Зеленский.
Он также ответил на упреки тех, кто говорил, мол, у журналистов была видеозапись, поэтому "ничего не произошло". По словам главы государства, инцидент с командой медийщиков действительно произошел.
Кроме того, президент подчеркнул, что "нужно найти ответы на все это". Поэтому Служба безопасности Украины будет расследовать это дело и найдет виновных.
За журналистами Bihus.Info следили около года
- В сети появилось видео, где сотрудников проекта Bihus.Info обвиняли в употреблении наркотических веществ во время новогоднего корпоратива. На это видео отреагировал Денис Бигус, заявив, что это были операторы проекта, а журналистов среди них не было.
- Далее в СБУ обратили внимание на скандальный материал в сети и начали расследование. Это дело будет рассматриваться по статье незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.
- Это видео выложил на ютуб малоизвестный ресурс "Народная правда", впоследствии удаливший и новость, и видео. Однако фактчекер Алена Романюк установила, что редакция этого сайта, включая главного редактора, выдумана.