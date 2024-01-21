Сразу пригласил главу СБУ, – Зеленский об инциденте со слежкой за журналистами Bihus․Info

Владимир Зеленский высказался по поводу инцидента с тайной слежкой за журналистами проекта Bihus․Info. Глава государства подчеркнул, что этот факт нуждается в тщательном расследовании.

В частности, после получения информации о слежке за командой Bihus․Info он пригласил к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканала Channel 4 News, передает 24 Канал.

Интересно Прежде всего, это вопрос справедливости, – Зеленский объяснил необходимость усиления мобилизации

Зеленский пообщался с Малюком о преследовании

Глава государства подчеркнул, что после того, как произошел резонанс относительно слежки за журналистами Bihus․Info, сразу было возбуждено уголовное дело.

Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора,

– сказал Зеленский.

Он также ответил на упреки тех, кто говорил, мол, у журналистов была видеозапись, поэтому "ничего не произошло". По словам главы государства, инцидент с командой медийщиков действительно произошел.

Кроме того, президент подчеркнул, что "нужно найти ответы на все это". Поэтому Служба безопасности Украины будет расследовать это дело и найдет виновных.

За журналистами Bihus.Info следили около года

В сети появилось видео, где сотрудников проекта Bihus.Info обвиняли в употреблении наркотических веществ во время новогоднего корпоратива. На это видео отреагировал Денис Бигус, заявив, что это были операторы проекта, а журналистов среди них не было.

Далее в СБУ обратили внимание на скандальный материал в сети и начали расследование. Это дело будет рассматриваться по статье незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

Это видео выложил на ютуб малоизвестный ресурс "Народная правда", впоследствии удаливший и новость, и видео. Однако фактчекер Алена Романюк установила, что редакция этого сайта, включая главного редактора, выдумана.