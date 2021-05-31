Германия отреагировала на информацию о слежке США и Дании за Меркель

Ранее появилась информация, что датские спецслужбы якобы помогали секретной службе США прослушивать переговоры Ангелы Меркель и других чиновников. Немецкое правительство заявило, что не знало о шпионаже, однако проверит эту информацию.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что немецкая сторона "контактирует со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".
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Реакция Германии о якобы слежке США и Дании за Меркель
В то же время "Свободная демократическая партия" Германии призвала принять срочные меры. В частности, ситуацию прокомментировал член Бундестага, представитель партии Бенджамин Штрассер.
Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС,
– отметил Штрассер.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Дании якобы помогали американскому Агентству национальной безопасности прослушивать переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких чиновников.
Скандал с прослушкой Меркель: что известно
- Он вспыхнул еще в 2013 году. Тогда канцлер Германии требовала объяснений от 44-го президента США Барака Обамы.
- Впоследствии Германия и США даже договорились не шпионить друг за другом.
- Теперь стало известно, что датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов.