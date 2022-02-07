Слишком сложная ситуация: в Кремле не ожидают прорыва от встречи с Макроном

В Кремле заявили, что не ожидают прорыва от встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Все потому, что ситуация – "слишком сложная".

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России – заявил, что ситуация возле границ Украины станет приоритетной во время переговоров. Речь будет также о так называемых "гарантиях безопасности", которые выдвинула страна-оккупант.

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Макрон о геополитической цели России

Французский лидер Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут являться предметом компромисса. Геополитической целью России является изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС.

Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса,

– заявил Макрон.

Уже на следующий день после визита в Россию – 8 февраля – Макрон прибудет в Киев. Темой визита станет рост напряжения между Западом и Россией.

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Сообщение "РИА Новости":

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

В Кремле не ждут каких-либо решительных переломов после одной встречи Путина и Макрона: ситуация слишком сложная, сказал Песков.

При этом он сообщил, что на сегодняшних переговорах двух лидеров будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.