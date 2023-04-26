Это очень интересные персоналии, – политтехнолог назвал особенности слитного разговора олигархов
В сети опубликовали запись разговора между якобы российским миллиардером Романом Троценко и московским бизнесменом Николаем Матушевским. Этот разговор свидетельствует о том, что даже российские элиты убеждены, что режим Путина в России будет держаться еще долго.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что часть российских олигархов недовольна ситуацией в России и понимает, что все будет ухудшаться.
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Гайки будут закручиваться сильнее
По его словам, за последний год в России произошло определенное перераспределение финансовых потоков из-за войны. Некоторые российские олигархи пополнили свои карманы на оборонных контрактах. Они нажились на войне и точно не заинтересованы в ее окончании.
"Одна часть олигархов работает на удовлетворение потребностей путинского режима, а остальные понимают, что электронные повестки – это только начало и дальше закручивать гайки будут еще сильнее. Возможно, речь идет о более широкой мобилизации", – отметил он.
Борис Тизенгаузен о настроениях российских олигархов: смотреть видео
Кто эти люди из слитной записи
По словам Тизенгаузена, участники разговора влиятельны в России бизнесмены. Николай Матушевский – бизнесмен, экс-владелец завода "Флакон", а другой – Роман Троценко, советник Сечина, руководителя "Роснефти", очень близкий к Путину. Троценко в силу своей влиятельности имеет доступ к секретной государственной информации.
"Если такие люди говорят, что нужно покупать землю в Индонезии, что в России скоро людей начнут стрелять на улицах, то это означает, что такие настроения сейчас преобладают в российских псевдоэлитах – все плохо, а будет еще хуже. С одной стороны, это хорошо, что они бегут, продают свое имущество, а с другой – это свидетельствует, что в России такая ситуация не скоро закончится и это не последняя война, которую развязал путинский режим", – подчеркнул политтехнолог.
Что известно об очередном ливне разговора российских "элит"
- 25 апреля в сети появилась запись телефонного разговора, вероятно, российского миллиардера Романа Троценко и московского бизнесмена Николая Матушевского.
- На записи собеседники критически отзываются о ситуации в России, которая оказалась "в руках каких-то муд*л", и прогнозируют, что "это закончится адом".
- Троценко советует Матушевскому сделать себе и своей семье новое гражданство, вывести деньги и увезти своих близких из РФ.