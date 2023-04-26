Это основа для дворцового переворота, – аналитик о слитых разговорах российских олигархов

Опубликован разговор между российским миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. Он может свидетельствовать о готовности бизнес-элит к отстранению Путина от власти.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он добавил, что многие представители элит в России задумываются, каким будет будущее без Путина и не хотят оказаться на скамье подсудимых.

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Такие разговоры приближают конец войны

По его словам, такие разговоры является замером "средней температуры по больнице" – чем больше Россия втягивается в войну с Украиной, тем хуже отношение экономической элиты к ее нынешнему руководству.

"Если мы говорим о необходимости смены Путина, то после таких разговоров речь должна идти об свержении "коллективного Путина" – той верхушки, которая довела Россию до совершения преступлений. Это очень хорошо, что такие мысли звучат и распространяются в сети. Они ломают всю эту "скабеевщину", "киселевщину" и сообщения сотен российских военкоров", – подчеркнул Чаленко.

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Аналитик добавил, что публикация таких разговоров близит конец войны и победу Украины. В то же время, он выразил сомнение в том, что российское население способно выступить бунтом против Путина.

"Они скорее готовы сесть в тюрьму, чем противодействовать режиму. Но эти разговоры показывают, что существует основа для дворцовых переворотов, которые уже назревают в Кремле. Очевидно, что люди, которые сейчас у власти, хотят ее сохранить и защитить себя. Они понимают, что победа Украины неотвратимая и трибунал 100% будет", – отметил Чаленко.

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