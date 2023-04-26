Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він додав, що багато представників еліт у Росії задумуються, яким буде майбутнє без Путіна та не хочуть опинитись на лаві підсудних.
Дивіться також Протиріччя між елітами: у розвідці розкрили, що може змусити росіян вийти на масові протести
Такі розмови наближають кінець війни
За його словами, такі розмови є заміром "середньої температури по лікарні" – чим більше Росія втягується у війну з Україною, тим гірше відношення економічної еліти до нинішнього її керівництва.
"Якщо ми говоримо про необхідність зміни Путіна, то після таких розмов мова повинна йти про зміну "колективного Путіна" – тієї верхівки, яка довела Росію до вчинення злочинів. Це дуже добре, що такі думки звучать і розповсюджуються у мережі. Вони ламають всю цю "скабєєвщину", "кісєльовщину" і повідомлення сотень російських воєнкорів", – наголосив Чаленко.
Ігор Чаленко про настрої російської еліти: дивитись відео
Аналітик додав, що публікація таких розмов наближає кінець війни й перемогу України. Водночас він висловив сумнів у тому, що російське населення здатне виступити бунтом проти Путіна.
"Вони радше готові сісти в тюрму, ніж протидіяти режиму. Але ці розмови показують, що існує підґрунтя для палацових переворотів, які вже назрівають в Кремлі. Очевидно, що люди, які зараз при владі, хочуть її зберегти та захистити себе. Вони розуміють, що перемога України невідворотна і трибунал 100% буде", – зазначив Чаленко.
Розмова Троценка та Матушевського: головне
- У вівторок, 25 квітня, видання "Настоящее Время" разом зі журналістами видання "Радіо Свобода" опублікували запис розмови між, ймовірно, російськими олігархами Троценком та Матушевським.
- На записі чути, як учасники розмови кажуть, що у Росії "все руйнується", бо влада – "в руках муд*л", а "Путін – придурок".
- Обидва бізнесмени назвали аудіозапис фейком.