Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він додав, що багато представників еліт у Росії задумуються, яким буде майбутнє без Путіна та не хочуть опинитись на лаві підсудних.

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Такі розмови наближають кінець війни

За його словами, такі розмови є заміром "середньої температури по лікарні" – чим більше Росія втягується у війну з Україною, тим гірше відношення економічної еліти до нинішнього її керівництва.

"Якщо ми говоримо про необхідність зміни Путіна, то після таких розмов мова повинна йти про зміну "колективного Путіна" – тієї верхівки, яка довела Росію до вчинення злочинів. Це дуже добре, що такі думки звучать і розповсюджуються у мережі. Вони ламають всю цю "скабєєвщину", "кісєльовщину" і повідомлення сотень російських воєнкорів", – наголосив Чаленко.

Ігор Чаленко про настрої російської еліти: дивитись відео

Аналітик додав, що публікація таких розмов наближає кінець війни й перемогу України. Водночас він висловив сумнів у тому, що російське населення здатне виступити бунтом проти Путіна.

"Вони радше готові сісти в тюрму, ніж протидіяти режиму. Але ці розмови показують, що існує підґрунтя для палацових переворотів, які вже назрівають в Кремлі. Очевидно, що люди, які зараз при владі, хочуть її зберегти та захистити себе. Вони розуміють, що перемога України невідворотна і трибунал 100% буде", – зазначив Чаленко.

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