Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, россияне сами себя же уличили в "сливе" информации.
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Запоздавшая реакция
Алексей Бурлаков пояснил, что файлы с якобы секретными данными были слиты в нескольких сетях, включая Твиттер.
Документы появились в начале марта, упоминание о них в медиа появилось, в частности, в NYT, Washington Post затем подхватили, CNN стали анализировать в начале апреля,
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, реакция через месяц на "слив" свидетельствует о том, что об утечке могли знать раньше.
"Утечка могла быть ошибочной, но, наверное, какие-то детали были настоящими", – рассказал журналист-международник.
К тому же если бы вся информация была ложной, то и реакция была бы другой.
Алексей Бурлаков рассказал, что в "сливе" информации о контрнаступлении указывает на причастность России: смотрите видео
Почему россиянам выгодна "утечка" данных
Алексей Бурлаков подчеркнул, что информация буквально сливалась порциями. Впрочем, за границей начали активно анализировать, что именно попало в сеть.
По его словам, в Южной Корее отметили, что часть данных неправдоподобна.
"Британцы сказали, что в этих документах было то, что якобы российский самолет чуть не сбил британский еще год назад", – отметил он, добавив, что эта информация была опровергнута британской стороной.
В то же время, журналист-международник убежден, что на любую информацию должны реагировать – россияне не исключение.
По его мнению, враг действительно боится украинского контрнаступления и пытается его хоть как-то сорвать.
То, что они подделали моменты, которые важны для них, например, количество их потерь, показывает, что это может быть работа и на их электорат, на внутреннюю публику в том числе,
– убежден Бурлаков.
Поэтому версия о "сливе" информации россиянами вполне правдоподобна.
"Слив секретных документов": основное
- Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Впрочем, все же в Пентагоне не исключают мысли о том, что данные были секретными.
- По словам Мигера, Минобороны США уже проводит мероприятия, чтобы выяснить, как именно распространяется информация и какова ее ценность.
- Аналитики CNN объяснили, что вероятная "утечка документов" заставила Пентагон ограничить доступ к определенным данным.
- Михаил Подоляк заявил, что Москва пытается разными способами сорвать украинское контрнаступление.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и государств-членов НАТО. По его мнению, это враждебная ИПСО.