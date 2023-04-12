Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, россияне сами себя же уличили в "сливе" информации.

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Запоздавшая реакция

Алексей Бурлаков пояснил, что файлы с якобы секретными данными были слиты в нескольких сетях, включая Твиттер.

Документы появились в начале марта, упоминание о них в медиа появилось, в частности, в NYT, Washington Post затем подхватили, CNN стали анализировать в начале апреля,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, реакция через месяц на "слив" свидетельствует о том, что об утечке могли знать раньше.

"Утечка могла быть ошибочной, но, наверное, какие-то детали были настоящими", – рассказал журналист-международник.

К тому же если бы вся информация была ложной, то и реакция была бы другой.

Алексей Бурлаков рассказал, что в "сливе" информации о контрнаступлении указывает на причастность России: смотрите видео

Почему россиянам выгодна "утечка" данных

Алексей Бурлаков подчеркнул, что информация буквально сливалась порциями. Впрочем, за границей начали активно анализировать, что именно попало в сеть.

По его словам, в Южной Корее отметили, что часть данных неправдоподобна.

"Британцы сказали, что в этих документах было то, что якобы российский самолет чуть не сбил британский еще год назад", – отметил он, добавив, что эта информация была опровергнута британской стороной.

В то же время, журналист-международник убежден, что на любую информацию должны реагировать – россияне не исключение.

По его мнению, враг действительно боится украинского контрнаступления и пытается его хоть как-то сорвать.

То, что они подделали моменты, которые важны для них, например, количество их потерь, показывает, что это может быть работа и на их электорат, на внутреннюю публику в том числе,

– убежден Бурлаков.

Поэтому версия о "сливе" информации россиянами вполне правдоподобна.

"Слив секретных документов": основное