Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, росіяни самі себе ж викрили у "зливі" інформації.

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Запізніла реакція

Олексій Бурлаков пояснив, що файли із начебто секретними даними були злиті в кількох мережах, зокрема твітері.

Документи з'явилися на початку березня, згадка про них в медіа з'явилася, зокрема, в NYT, Washington Post потім підхопили, CNN стали аналізувати на початку квітня,

– зосередив увагу він.

На його думку, реакція через місяць на "злив" свідчить про те, що про витік могли знати раніше.

"Витік міг бути хибний, але, певно, що якісь деталі були справжніми", – розказав журналіст-міжнародник.

До того ж, якби вся інформація була неправдивою, то й реакція була б іншою.

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Чому росіянам вигідний "витік" даних

Олексій Бурлаков наголосив, що інформація буквально зливалася порціями. Втім, за кордоном почали активно аналізувати, що саме потрапило в мережу.

За його словами, у Південній Кореї зауважили, що частина даних є неправдоподібними.

"Британці сказали, що в цих документах було те, що нібито російський літак ледь не збив британський ще рік тому", – зазначив він, додавши, що ця інформація британською стороною була спростована.

Водночас журналіст-міжнародник переконаний, що на будь-яку інформацію мають реагувати – росіяни не виняток.

На його думку, ворог дійсно боїться українського контрнаступу й намагається його бодай якось зірвати.

Те, що вони підробили моменти, які важливі для них, наприклад, кількість втрат їхніх, показує, що це може бути робота й на їхній електорат, зокрема на внутрішню публіку,

– переконаний Бурлаков.

Тож версія про "злив" інформації росіянами цілком правдоподібна.

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