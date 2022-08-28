В россии снова массовая утечка личных данных пользователей: на этот раз слили базу кинотеатра
россияне продолжают жить в страхе возможных ракетных ударов со стороны Украины. И пока их обхватывает паника, в сеть часто сливают их индивидуальные данные. К примеру, базы онлайн-кинотеатра.
В сеть не прекращают сливать персональные данные россиян. На этот раз добрались до тех, кто предпочитает просмотр фильмов онлайн.
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Доступны данные о почти 44 миллионах пользователей
Так, в открытый доступ попали данные пользователей одного из онлайн-кинотеатров hоссии "Старт". Об этом рассказывают местные телеграм-каналы.
В общей сложности база содержит 72 гигабайта данных. Если же говорить о количестве пользователей, то их около 44 миллионов. Что касается самого формата сведений, то россиянам немного повезло. Речь идет о:
- имя и фамилия;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- IP-адрес;
- страна;
- дата начала/окончания подписки;
- дата последнего входа.
Почему мы отметили, что немного повезло? Потому что оюошлось без данных о кредитных картах. Они же пользователям сервиса нужны, ведь месячная подписка обходится в 399 рублей. Но поскольку утекли адреса электронных ящиков, а также пароли, то и данные о картах злоумышленники смогут получить.
россияне мимикруют под украинцев
И пока личные данные россиян сливают в сеть, они продолжают мимикрировать под украинцев. Те оккупанты, которые сейчас находятся в Европе, начали скупать обложки с гербом Украины. А делают они это для того, чтобы их путали с гражданами нашего государства.
Якобы благодаря такой обложке большинство дверей перед россиянином будет открыто. А это для захватчиков крайне важно, ведь в Европе и всем цивилизованном мире их презирают и желают им скорейшего возвращения в россию.
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