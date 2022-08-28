У мережу не припиняють зливати персональні дані росіян. Цього разу дісталися до тих, хто віддає перевагу перегляду фільмів онлайн.
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Доступні дані про майже 44 мільйони користувачів
Так, у відкритий доступ потрапили дані користувачів одного з онлайн-кінотеатрів росії "Старт". Про це розповідають місцеві телеграм-канали.
Загалом база містить 72 гігабайти даних. Якщо ж говорити про кількість користувачів, то їх майже 44 мільйони. Що стосується самого формату відомостей, то росіянам трохи пощастило. Мовиться про:
- ім'я та прізвище;
- адресу електронної пошти;
- пароль;
- IP-адресу;
- країну;
- дату початку / закінчення підписки;
- дату останнього входу.
Чому ми зазначили про трохи пощастило? Бо минулося без даних про кредитні картки. А вони користувачам сервісу потрібні, адже місячна підписка обходиться у 399 рублів. Але оскільки витекли адреси електронних скриньок, а також паролі, то і дані про картки зловмисники зможуть отримати.
росіяни мімікрують під українців
І поки особисті дані росіян зливають у мережу, вони продовжують мімікрувати під українців. Ті окупанти, які зараз перебувають в Європі, почали скуповувати обкладинки з гербом України. А роблять вони це для того, щоб їх плутали з громадянами нашої держави.
Мовляв, завдяки такій обкладинці більшість дверей перед росіянином будуть відкриті. А це для загарбників вкрай важливо, адже в Європі та всьому цивілізованому світі їх зневажають та бажають їм якомога швидшого повернення до росії.
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