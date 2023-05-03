Зеленский говорит, что Белый дом ничего не сообщал ему об утечке разведданных

Не так давно весь мир шокировал слив секретных данных Пентагона. По словам Владимира Зеленского, Белый дом не сообщал его о том, что произошла утечка засекреченных данных оборонного ведомства США.

По словам главы украинского государства, такие утечки вредят как Вашингтону, так и Киеву. Соответствующее мнение Владимир Зеленский выразил в интервью.

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Утечка не выгодна для репутации США

Я не получал информацию от Белого дома или Пентагона заранее. У нас не было этой информации. У меня лично не было. Это однозначно плохая история,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие сливы не выгодны ни для Украины, ни для репутации Белого дома, в том числе, и США в целом. А узнал он о том, что документы слили в сеть, как и все мы – из новостей.

Журналистам The Washington Post глава государства рассказал, повлияла ли утечка документов на отношения между странами. По его словам, слитые данные не ухудшили доверие между США и Украиной. Владимир Зеленский подчеркнул, что "не может рисковать собственным государством". По его словам, обнародование его личных чувств не стоит потенциального вреда. Президент добавил, что "там, где я могу говорить откровенно, я это делаю".

К слову, накануне союзники высказались по поводу утечки секретных документов. Они заявили, как это отразится на поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Поддержка союзников непоколебима

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, так называемый "слив" документов никак не поколебал единство союзников нашего государства. Он добавил, что США в дальнейшем будут тесно сотрудничать со своими партнерами и союзниками.

Мы проводим переговоры с нашими союзниками и я действительно поражен от того, насколько они преданы в единстве с Украиной. Ничто не поколеблет наше единство,

– заявил глава Пентагона.

Заметим, что 17 апреля спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию по поводу слитных документов. По ее словам, у Пентагона будут выводы по этому делу в течение 45 дней.

За это время Ллойд Остин получит начальные выводы и рекомендации. Их будет предложено внести, чтобы усовершенствовать политику и процедуры министерства, связанные с защитой секретной информации.