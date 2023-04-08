Теперь россиянам придется объяснять количество своих потерь в "слитом" отчете, – Жданов

Появилась информация, что в сеть якобы "слили" планы по украинскому контрнаступлению. Эта новость сразу же разлетелась по российским медиа и пабликам.

Нет сомнений, что этот инфопривод создала сама Россия. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Жданов считает, что этот "слив" должен стать поводом для американской разведки разобраться со своими спецслужбами.

Ведь слить такую информацию без крота в этих организациях типа Пентагона, где обсуждались эти планы, практически невозможно. Кстати, Пентагон уже сказал, что ведет расследование по факту слива этой информации,

– добавил спикер.

Сфальсифицированные данные

Однако военный эксперт отметил, что информация в обнародованных отчетах искажена, в частности, там изменили цифры потерь российской и украинской армии.

В целом по украинским потерям до сих пор нет официальных данных, а российские потери подсчитаны на данный момент. Пентагон подтверждает информацию о более чем 200 тысячах погибших россиян в Украине. В сфальсифицированном отчете было указано о 17 тысячах потерь с российской стороны, с украинской стороны говорится о якобы 71 тысяче погибших.

Поэтому остальным цифрам я бы тоже уже не верил, если такая откровенная ложь. Конечно, российское общество все это воспримет. "Ура-патриоты" сейчас там тиражируют это как достижение,

– подчеркнул спикер.

Интересно, что раньше в России была информация о 4,5 тысячах погибших, а теперь оказывается нужно объяснять цифру в 17 тысяч, акцентировал Жданов. А министерство обороны России может сделать вид, что это фейковые данные, тогда логично, что и весь отчет фейковый.

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Информация общеизвестна

Остальные данные, в частности подготовка "Гвардии наступления", были в открытых источниках, рекламу можно увидеть на билбордах во многих украинских городах. Единственное, что добавили россияне – то, что 6 бригад готовы к 30 марта, а еще 6 будут готовы к 30 апреля, отметил Жданов.

Также всем известно общее количество танков, полученных Украиной, о чем говорилось в этом "отчете".

Единственное, что здесь может вызвать беспокойство – это сам "слив" этой информации в СМИ, американцам нужно хорошо задуматься, как эта информация могла попасть из стен Пентагона в социальные сети,

– подчеркнул Жданов.

Что известно о фейке относительно "слива" информации о контрнаступлении ВСУ