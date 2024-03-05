Попытка России посеять раздор: в Белом доме отреагировали на слив разговоров немецких офицеров

В Белом доме прокомментировали слив записи разговора офицеров немецких Военно-воздушных сил о теоретическом развертывании ракет Taurus в Украине. Джон Кирби назвал это попытками России посеять раздор между западными союзниками.

Из-за слива разговоров вражеская пропаганда пытается создать впечатление, что якобы на Западе есть разногласия по поддержке Украины, а России на самом деле противостоят не ВСУ, а "коллективный блок НАТО". Об этом на брифинге 4 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби также назвал эти попытки россиян "бессмысленными" и "очевидными".

Это доказывает лишь то, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен. Конечно, это никоим образом не соответствует действительности,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Немецкая сторона является союзником

Джон Кирби подчеркнул, что Кремль стремится создать видимость, будто не только среди стран Запада, но и в правительстве Германии нет единства в поддержке Украины. В то же время немецкая сторона подтвердила, что является "ключевым другом, союзником и партнером" в этих усилиях.

Белый дом признал, что Германия действительно усилила активность в поддержке Украины и Кирби поблагодарил канцлера Шольца за его лидерство.

Россия также хочет навязать миру мнение, якобы в Украине идет война между Россией и Западом.

Путин хочет, чтобы именно это думали люди, вместо того, что произошло на самом деле в феврале два года назад, когда он решил вторгнуться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-то другому,

– добавляют в Белом доме.

"Слив" разговора немецких офицеров: что известно