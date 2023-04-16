Утечка секретных данных Пентагона: как трамписты могут спекулировать этим перед выборами

7 апреля появилась информация о "сливе" секретной информации относительно украинского контрнаступления. Этот инцидент могут использовать сторонники Дональда Трампа перед выборами.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он предположил, как внешнеполитические инциденты могут оказать влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки.

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Стало известно, что за обнародованием секретных документов Пентагона стоит 21-летний сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джек Тейшейра.

По мнению Рашкина, утечка секретных документов из Пентагона представляет в первую очередь угрозу министру обороны США Ллойду Остину, в то время как президент Джо Байден в отставку подавать через Тейшейру не собирается.

Возможно, если республиканцы будут давить, чтобы найти человека, которого они могли бы съесть за это дело, министр обороны может стать на линии огня. Возможно, могут быть и другие люди, связанные с обороной, Национальной гвардией и т.д.

– добавил говорящий.

Поэтому Ллойд Остин уже объявил, что Пентагон будет проверять, проводить расследование по этому делу.

Внешняя политика не имеет решающего значения

Рашкин не убежден, если бы республиканцы были людьми, которые думали о общих целях, о том, что нужно работать вместе, чтобы достичь результатов, такого информационного повода не было бы. Но вместо этого они просто думают, как навредить администрации президента, не принадлежащего к их партии.

Прогнозировать, как это повлияет на результаты выборов, сложно, ведь это событие еще не слишком близко. Все еще может измениться, ведь в этом смысле внешняя политика не так важна, считает общественный деятель Также и заявление Майка Помпео о том, что он не будет баллотироваться в президенты, указывает на то, что внешняя политика для гарантий победы в выборах не имеет решающего значения.

Рашкин предположил, как "слив" о контрнаступлении ВСУ повлияет на выборы в США: смотреть видео

Что известно о "сливе" данных из Пентагона