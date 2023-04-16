Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він припустив, як зовнішньополітичні інциденти вплинуть на результати виборів у Сполучених Штатах Америки.

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Стало відомо, що за оприлюдненням секретних документів Пентагону стоїть 21-річний співробітник розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США Джек Тейшейра.

На думку Рашкіна, витік секретних документів з Пентагону становить першою чергою загрозу міністру оборони США Ллойду Остіну, натомість президент Джо Байден до у відставку подавати через Тейшейру не збирається.

Можливо, якщо республіканці будуть тиснути, аби знайти людину, яку вони могли б з'їсти за цю справу, то міністр оборони може стати на лінії вогню. Можливо, можуть бути й інші люди пов'язані з обороною, Національною гвардією тощо,

– додав мовець.

Тому Ллойд Остін уже оголосив, що Пентагон буде перевіряти, проводити розслідування щодо цієї справи.

Зовнішня політика не має вирішального значення

Рашкін не переконаний, якби республіканці були людьми, які думали про спільні цілі, про те, що потрібно працювати разом, аби досягти результатів, такого б інформаційного приводу не було. Але замість цього вони просто думають, як нашкодити адміністрації президента, що не належить до їхньої партії.

Прогнозувати, як це вплине на результати виборів складно, адже ця подія ще не надто близько. Все ще може змінитися, адже в цьому сенсі зовнішня політика не так важлива, вважає громадський діяч. Також і заява Майка Помпео про те, що він не буде балотуватися у президенти вказує на те, що зовнішня політика для гарантій перемоги у виборах не має вирішального значення.

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