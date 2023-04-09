Слитые "секретные данные" появились в начале 2023 года: Bellingcat установил первоисточник

Министерство юстиции США и Пентагон начали расследование утечки "конфиденциальных документов", часть из которых касалась войны России с Украиной. Журналисты сумели установить первоисточник их происхождения.

Следует заметить, что помимо вторжения России в Украину, "слитые документы" содержали подробный анализ потенциальной политики Великобритании в Южнокитайском море и деятельность хуситов в Йемене.

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Журналисты установили первоисточник

О существовании этих документов впервые сообщило издание New York Times после того, как ряд российских Telegram-каналов 5 апреля поделился пятью фотографиями файлов, касающихся вторжения России в Украину. Однако один из них был сильно отредактирован.

В общем, документы были датированы началом марта, когда их впервые разместили в Discord – популярной среди геймеров платформе.

Однако команда Bellingcat обнаружила доказательства, что некоторые документы, датируемые январем, могли быть размещены в сети еще раньше, хотя пока точно непонятно когда именно. Bellingcat также побеседовал с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения. Они заявили, что за последние месяцы на других серверах Discord было опубликовано гораздо больше документов.

Поскольку каналы были удалены из-за разногласий, вызванных утечкой документов, Bellingcat не смогла подтвердить это заявление.

Как документы бродили по интернету

По данным Bellingcat, 1 и 2 марта на сервере WowMao появились более 30 документов "утечки", многие из которых имеют гриф "Совершенно секретно". Однако и этот сервер, вероятно, не был первоисточником. Пользователи Discord, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что еще раньше файлы были опубликованы на удаленном сервере Thug Shaker Central.

Один из участников сервера рассказал, что фотографии опубликовал администратор, а то, что потом перепостили на WowMao, было лишь "верхушкой айсберга", если сравнить с количеством документов, опубликованных ранее.

От сервера Thug Shaker Central не осталось никаких следов, кроме рассказов пользователей и нескольких разрозненных ссылок на 4chan. Поэтому подтвердить правдивость этой информации пока невозможно.

К слову, каналы Discord, на которых опубликовали документы, датируемые мартом, были сосредоточены на компьютерной игре Minecraft и фандоме филиппинской знаменитости YouTube. Затем они распространились на другие сайты, такие как имиджборд 4Chan, а затем уже появились в Telegram, Twitter и, как следствие, в СМИ.

В Discord отказались комментировать ситуацию. Министерство обороны США проводит проверку и обратилось в Министерство юстиции для официального расследования.