Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Отметим, что недавно в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация.
Важно В Белом доме рассказали, что им пока известно о "сливе" секретных документов
США не шпионят за Зеленским
Вениславский считает, что говорить о каком-то шпионаже за украинским руководством вряд ли стоит, потому что у США и Украины полное доверие.
Думаю, речь шла об обмене информацией, принимаемых решениях, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас очень хороши. Речь идет об утечке информации,
– отметил он.
По словам Вениславского, военное командование понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны. По мнению представителя Зеленского, этот "слив документов" никак не повлияет на действия Украины на фронте.
"Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий в прошлом году, я не думаю, что это будет проблемой для нас", – добавил Вениславский.
"Слив секретных документов": что известно
- В Соединенных Штатах подтвердили, что действительно произошел "слив документов".
- 10 апреля помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Однако там заявили, что данные были секретными.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что эта информация является никаким не "сливом" или "утечкой", а блефом российской разведки.
- Анна Маляр отметила, что обсуждение планов относительно украинского контрнаступления – это обсуждение чьих-либо предположений.
- Кстати, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть вражеским ИПСО.