Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Зауважимо, що нещодавно внаслідок "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація.

Важливо У Білому домі розповіли, що їм наразі відомо про "злив" секретних документів

США не шпигують за Зеленським

Веніславський вважає, що говорити про якесь шпигунство за українським керівництвом навряд чи варто, бо США та Україна мають повну довіру.

Думаю, йшлося про обмін інформацією, рішення, які ухвалюються, щоб максимально тісно координувати наші дії. Вони і так зараз на дуже хорошому рівні. Йдеться про витік інформації,

– зазначив він.

За словами Веніславського, військове командування розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони. На думку представника Зеленського, цей "злив документів" ніяк не вплине на дії України на фронті.

"Це черговий прояв російської інформаційної кампанії. Але, як і під час наступальних дій минулого року, я не думаю, що це буде проблемою для нас", – додав Веніславський.

"Злив секретних документів": що відомо