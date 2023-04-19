У них есть много общего: причастны ли к российским спецслужбам, ответственные за слив документов

В сети не утихает скандал с "утечкой" секретных документов Пентагона. Подозреваемыми по этому делу проходят два американских граждан, причастных к военной службе – Джек Тейшейра и Сара Белс.

Они оба могли испытать влияние российских спецслужб. Об этом 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы Тарас Жовтенко.

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Россияне манипулируют электоратом Трампа

По его словам, фигурантов дела, учитывая масштаб утечки, может быть действительно больше. Только телеграм-канал Donbass Devushka, который вела Сара Белс и через который документы распространялись соцсетями, администрировали пять человек. Они так или иначе связаны с русскими шпионами.

"Тейшейра стал своеобразным "корыстным дураком", который сделал это, чтобы порадовать собственное эго. А вот Сара Билс, которая, вероятнее всего, непосредственно и напрямую координировала свою деятельность с российскими спецслужбами, занималась тем, что искала такие источники. Часть она передавала своим российским кураторам, а часть раскручивала в медийном пространстве", – рассказал Жовтенко.

Он считает, что российским спецслужбам, не прилагая больших усилий, удается использовать американских граждан, являющихся представителями "типового электората" Дональда Трампа.

"Это такой электорат, являющийся американской версией россиян: духовные "скрепы", консерватизм, изоляционизм, вера в теории заговоров и т.д. По многим параметрам этот сегмент американского общества очень близок россиянам. Именно поэтому российские спецслужбы находят таких лиц и, даже не вербуя их напрямую, используют в своих целях", – считает Жовтенко.

Он добавил, что российские агенты используют эмоциональный мостик влияния на таких людей, чтобы создать иллюзию собственной значимости и привлечь к так называемой борьбе за "справедливый мир".

Что известно о подозреваемых в утечке секретных документов