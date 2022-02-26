На Слобожанщине россияне пытаются захватывать населенные пункты, отправляясь в Старобельск
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают попытки захватить украинские города. В частности, они находятся в Слобожанском операционном районе.
Украинские защитники продолжают сражаться с врагами. Оккупанты терпят бешеные потери.
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Оккупанты пытаются захватить населенные пункты на Слобожанщине
В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 20:00 26 февраля.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск,
– говорится в сообщении.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры, чтобы прикрыть свои действия. Однако боевой дух украинских воинов очень высок.
"Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник терпит значительные потери", – добавили в Генштабе.
Украинские защитники уничтожили:
- ориентировочно более 3000 захватчиков;
- примерно 100 танков;
- примерно 540 ББМ;
- 15 орудий;
- 1 ЗРК "Бук";
- 16 самолетов;
- 18 вертолетов.
Кроме того, враги массово покидают технику и убегают.
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