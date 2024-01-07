Направлялся в Россию и сломался: у берегов Турции буксировали танкер

7 января 2024, 10:33
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Источник:

Главное управление береговой безопасности

По пути в Россию сломался танкер. Это произошло у берегов Турции.

Танкер Elijah под флагом Панамы сообщил о неисправности у берегов турецкого острова Гекчеада в Эгейском море. Танкер курсировал из Испании в Россию.

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Его отбуксировали

О возникшей на судне неисправности были также сообщены капитаны других кораблей в районе. После того, как неисправность обнаружили, танкер получил помощь.

185-метровый танкер под названием Elijah, у которого возникла неисправность двигателя у побережья Гекчеада во время плавания из Испании в Россию, был отбуксирован нашим буксиром и безопасно поставлен на якорь в Бозджааде.
– говорится в сообщении.

Неизвестно, перевозил ли танкер какой-нибудь груз.

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Автор: Вікторія Кульженко