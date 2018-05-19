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Сломанная челюсть, сотрясение мозга и поврежденные зубы: в Полтаве избили журналиста: фото

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В полтавском офисе
В полтавском офисе "Социалистической партии" избили журналиста Ярослава Журавля / Коллаж 24 Канал

В воскресенье, 18 мая, в помещении офиса Полтавской областной организации Социалистической партии Украины избили журналиста портала "Трибуна" Ярослава Журавля.

Об этом сообщает Журавль в Facebook.

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Он рассказывает, что его товарищу Дмитрию Демосу представители Соцпартии угрожали за его комментарии в Facebook.

Журавль с Демосом решили прийти к офису Соцпартии, чтобы разобраться в данном инциденте. После чего журналиста избили, как он выразился, "представители силового крыла партии".

В полтавском офисе "Социалистической партии" избили журналиста Ярослава Журавля

"Но даже не успев что-то спросить толком, как Сергей Чередниченко (председатель полтавского отделения "Социалистической партии" – "24") начал обкладывать матом Дмитрия. Я только успел сказать, чтобы перешли на спокойный тон, как парень сбоку начал меня провоцировать, оскорблять. Пока я не видел, этот парень, вроде Антон, ударил меня сбоку. Возможно кастетом. Стул перевернулся, я упал со стула и почувствовал несколько сильных ударов в затылок. Не успел я встать, как прошла еще серия ударов. В то время другой участник Алоев Михаил начал меня выталкивать пока из за его спины первый еще бросал удары", – отмечает журналист Ярослав Журавель.

Зато, председатель "Социалистической партии" Чередниченко написал в Facebook, что журналист Журавель с товарищем намеренно провоцировали. "Решили нас потроллить", – добавляет он.

Также отмечает, что "никакой журналистской работы не было".

Скриншот / Facebook

По словам коллеги Журавля, журналистки Елены Кузиной, у Ярослава сломана челюсть.

Как сообщает издание "Круг.News", представитель областной полиции Юрий Сулаев впоследствии сообщил, что полиция Полтавы, по факту нанесения телесных повреждений журналисту и блогеру Ярославу Журавлю, открыла уголовное производство по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Теги: Новости Украины СМИ журналисты Криминальные новости Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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