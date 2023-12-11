Нацменьшинства Закарпатья просят Орбана и Фицо поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

14-15 декабря состоится заседание Европейского совета. На нем рассмотрят вопрос о вступлении Украины в Европейский союз, которого наше государство уже долго ждет.

Представители национальных меньшинств просят поддержать Украину. Для этого они обратились к Орбану, Фицо и Шарлю Мишелю, подробно расскажет 24 Канал.

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Словаки Закарпатья обратились к Фицо, а венгры – к Орбану

Они опубликовали открытое обращение, в котором просят поддержать решение по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Также "настоятельно призывают всех лидеров государств-членов Европейского Союза продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции".

Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой,

– говорится в обращении.

Впрочем, там надеются, что предложения нацменьшинств будут учтены в законопроекте. Словаки и венгры просят о поддержке Украины, ведь она даже во время войны "продолжает проводить необходимые реформы и остается верна своим евроинтеграционным ценностям".

"Мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", – заключают в обращении.

Детали об обращении

Обращение словаков адресовано премьер-министру Словакии Роберту Фицо и главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Его опубликовали глава общественной организации "Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин "Доверие" Яна Дудаш-Рыжак и руководитель ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.

Венгры соответственно обратились к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и также к Мишелю. Письмо подписали Ласло Зубанич (общество венгров ДОВУ), Карло Резеш (председатель Береговского районного совета), Юдита Петеи (депутат закарпатского областного совета) и Иосиф Резеш (председатель молодежного регионального фонда венгерской молодежи). "Украинская правда" заметила, что это лидеры всех ключевых объединений венгров, кроме КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья) – оно подконтрольно Орбану.

Словакия и Венгрия – против вступления Украины в ЕС

Государственные деятели этих стран полагают, что Украине не место в Европейском союзе. К примеру, в МИД Словакии заявили, что нашему государству очень далеко до ЕС, а причиной назвали войну. А Орбан постоянно обещает заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.