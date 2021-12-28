Детали смертельной автокатастрофы

Трагедия случилась в Собранецком районе. Украинцы ехали на автомобиле Seat Leon.

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ДТП случилось, когда женщина-водитель поворачивала налево за селом Тибава. Она не рассчитала скорость, вылетела с дороги в кювет и врезалась в бетонный мост.

На заднем сиденье в то время сидел 20-летний украинец. И пассажир, и водитель получили смертельные травмы.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.

В Словакии в ДТП погибли двое украинцев / Фото полиции

Авария случилась, когда женщина-водитель поворачивала налево / Фото полиции

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