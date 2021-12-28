Деталі смертельної автотрощі

Трагедія трапилася в Собранецькому районі. Українці їхали на автомобілі Seat Leon.

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ДТП трапилася, коли водійка повертала ліворуч за селом Тибава. Вона не розрахувала швидкість, вилетіла з дороги у кювет та врізалася у бетонний міст.

На задньому сидінні у той час сидів 20-річний українець. І пасажир, і водійка зазнали смертельних травм.

Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини аварії.



У Словаччині в ДТП загинули двоє українців / Фото поліції



Аварія трапилася, коли водійка повертала ліворуч / Фото поліції

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