Перевозчики Словакии заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

На территории Словакии перевозчики блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Перед пунктом пропуска в направлении Украины находится около 300 грузовиков.

Пограничная полиция Словацкой Республики сообщила, что блокировка движения грузовиков началась во вторник, 21 ноября, с 13:30. Его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии, передает 24 Канал.

Обратите внимание Границу со Словакией также угрожают перекрыть: какая ситуация с блокадой перевозчиков

Пункт пропуск "Вишне-Немецкое" заблокирован

Пока неизвестно, столько словацкие перевозчики будут блокировать грузовики, которые едут в направлении пункта пропуска "Вишне-Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

В настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков,

– сообщает Госпогранслужба.

Пропуск автомобилей и автобусов производится в штатном режиме.

Что этому предшествовало

Накануне перевозчики из Словакии угрожали намертво заблокировать границу с Украиной, если Брюссель немедленно не отреагирует на требования протестующих. Протесты перевозчиков в нескольких странах Евросоюза связаны с наличием у Украины "транспортного безвиза", который нам предоставил ЕС после начала вторжения России.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил о намерении присоединиться к блокаде украинских пунктов пропуска. Перевозчики Словакии предупредили, что будут препятствовать украинским перевозчикам въезжать на свою территорию, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.

По подсчетам словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, за последние 1,5 года трафик украинских грузовиков вырос примерно на 600 – 800%. Словаки обеспокоены возможными нарушениями, поэтому требуют:

более тщательные проверки украинцев на предмет нелегальных пересадок;

технической халатности транспортных средств;

мошенническое использование тахографов.

Наша цель – поддержать наших польских коллег и всех перевозчиков на территории ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, потому что европейские компании приходят в упадок и не могут с ними конкурировать,

– сказал Станислав Скала, глава UNAS.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 16 ноября сказал, что украинские пограничники не имеют информации о блокировке границы перевозчиками из Словакии.