Словакия разблокировала движение для грузовиков из Украины: что сейчас происходит на границе

В Госпогранслужбе Украины 5 декабря рассказали о ситуации на границе со Словакией. Там уже разблокировано движение грузовиков.

Теперь грузовые транспортные средства могут двигаться через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Он смежный с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

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Словаки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

В Государственной пограничной службе отметили, что 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через словацкий пункт пропуска "Вишне-Немецкое" завершились. Именно поэтому грузовой транспорт может двигаться через этот пункт из Украины.

Оформление транспортных средств производится установленным порядком,

– отметили в ГПСУ.

В то же время пограничники отметили, что, в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

В заключение в ГПСУ рассказали, что по состоянию на утро этого дня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.

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