Словакия разблокировала движение для грузовиков из Украины: что сейчас происходит на границе
Источник:Госпогранслужба
В Госпогранслужбе Украины 5 декабря рассказали о ситуации на границе со Словакией. Там уже разблокировано движение грузовиков.
Теперь грузовые транспортные средства могут двигаться через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Он смежный с украинским пунктом пропуска "Ужгород".
К теме Словацкие перевозчики угрожают заблокировать границу с Украиной: когда это может произойти
Словаки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной
В Государственной пограничной службе отметили, что 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через словацкий пункт пропуска "Вишне-Немецкое" завершились. Именно поэтому грузовой транспорт может двигаться через этот пункт из Украины.
Оформление транспортных средств производится установленным порядком,
– отметили в ГПСУ.
В то же время пограничники отметили, что, в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.
В заключение в ГПСУ рассказали, что по состоянию на утро этого дня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.
Блокада границы Украины Словакией: что известно
- Словацкие перевозчики 28 ноября заявили, что будут блокировать границу с Украиной для грузовых средств. Словаки выступили против либерализации грузовых перевозок нашей стране.
- Перевозчики подчеркнули, что после блокировки границы поляками в Словакию увеличился поток коммерческих транспортных средств. Именно поэтому словаки и хотели блокировать границу.
- Уже 1 декабря стало известно, что словацкие перевозчики действительно заблокировали границу с Украиной. В частности, движение грузовых средств через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" было недоступно.
- Протестующие подчеркнули, что ограничения не будут касаться перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов. Также словаки пообещали не ограничивать движение легковых автомобилей и автобусов.
- До этого словаки блокировали границу с Украиной 21 ноября. Однако уже на следующий день временно разблокировали границу для нашего государства для грузовых транспортных средств.