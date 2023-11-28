Словацкие перевозчики угрожают заблокировать границу с Украиной: когда это может произойти

28 ноября 2023, 19:30
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UNAS

Словацкий союз перевозчиков, сокращенно UNAS, 28 ноября заявил, что может начать блокировку своей границы с Украиной. Это может произойти уже 1 декабря 2023 года.

Перевозчики подчеркнули, что хотят устроить блокаду на пограничном пункте "Вышнее Немецкое". Они стремятся упразднить либерализацию перевозок для украинских перевозчиков.

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Словаки угрожают заблокировать границу для грузовиков

Согласно обнародованному заявлению словацких пограничников, закрытие пунктов пропуска между Украиной и Польшей привело к заметному росту количества въезжающих в Словакию грузовиков. Они отметили, что польские власти не препятствуют движению гуманитарных и военных грузов, поэтому, очевидно, в страну "въезжают именно коммерческие грузы".

Однако этот коммерческий транспорт, как и гуманитарный, освобожден от необходимости получения разрешений на перевозку и других правил и норм, которые должны соблюдаться другими перевозчиками ЕС,
– отметили в UNAS.

Словацкие перевозчики отметили, что в случае, если проблема с либерализацией коммерческих перевозок для Украины не разрешится, UNAS угрожают начать блокаду границы.

Однако журналисты Reuters рассказали, что лидер Словацкого союза перевозчиков Станислав Скала решил отложить решение о блокаде "Вышнего Немецкого" до предстоящей встречи министров транспорта ЕС 4 декабря.

Несмотря на это, он предполагает отсутствие прогресса в обсуждениях, что свидетельствует о том, что украинская сторона и Европейская комиссия, похоже, не хотят идти на компромисс с польскими и словацкими перевозчиками.

Со стороны Словакии уже блокировали границу для Украины

  • В Госпогранслужбе 21 ноября рассказали, что словацкие перевозчики начали блокировать границу для украинских грузовиков. В частности, словаки заблокировали пограничный пункт "Вышнее Немецкое".
  • Впоследствии словацкая сторона заявила, что будет пропускать из Украины по одному грузовику в час через пункт пропуска "Вишне-Немецкое – Ужгород". А в наше государство – по 4 грузовика в час.
  • Уже 22 ноября в ГПСУ сообщили, что словаки временно разблокировали границу для нашего государства. По состоянию на 24 ноября наши грузовики пропускали в штатном режиме.

Автор: Владислав Кравцов