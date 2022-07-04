Чехия поможет Словакии авиацией – та передает свои самолеты Украине

Воздушные силы Чехии с сентября будут патрулировать воздушное пространство Словакии. Ведь она отдает свои МИГ-29 Украине.

Словакия уже заказала себе новые истребители F-16 и сейчас ожидает, пока они встанут на боевое дежурство. Об этом рассказали премьер-министр Чехии Петр Фиала и глава словацкого правительства Эдуард Гегер.

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Чехия будет патрулировать воздушное пространство Словакии

В июне Словакия обратилась к Чехии с просьбой о помощи в охране ее воздушного пространства, пока не прибудут заказанные истребители F-16. Эти самолеты должны заменить используемые до сих пор МиГ-29, которые планируют направить в Украину. Фиала заверил, что Чехия поможет Словакии.

Мы, несомненно, это выполним. Я считаю, что это отличный пример не только оборонного сотрудничества, но и доверия. Мы будем помогать Словакии, пока она не будет располагать новыми самолетами,

– заметил чешский премьер.

Он добавил, что Чехия также рассчитывает на то, что ей тоже помогут, если у нее возникнут проблемы. По словам Фиалы, помощь Словакии – в интересах его государства.

Гегер отметил, что Украина, которая сейчас защищается от российского вторжения, может получить МиГи и танки.

"Но я не хочу об этом говорить в деталях, потому что Украина также просила нас не уточнять информацию об этой технике", – добавил премьер Словакии.

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Гегер и Фиала отметили, что были удивлены тем, насколько эффективно и долго Украина смогла защищаться от вторжения российских оккупантов, ведь армия России "на бумаге" должна была быть гораздо сильнее.

"Мы далеко вне всяких границ и имеем все предпосылки верить, что Украина выиграет эту войну", – заметил Гегер.

Однако, по словам Фиалы, никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией. Он подчеркнул, что наше государство не может защититься от россиян без помощи Запада, ведь украинцы должны иметь оружие, "чтобы бороться за свою независимость, нашу безопасность и свободу".

"Они сражаются за нас", – добавил премьер Чехии.

Он также заявил, что при необходимости Чехия готова участвовать в подготовке украинских военных. В свою очередь, Гегер подчеркнул, что в нынешней ситуации не стоит говорить о потере государственного суверенитета Украины.

"Суверенитет все еще есть. У них есть правительство, которое они избрали, и оно борется", – подытожил словацкий премьер.

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