Словакия изменила порядок въезда на свою территорию: что необходимо знать украинцам
Источник:МВД Украины
Словацкая сторона сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию. Новые правила касаются, в том числе и украинцев.
Согласно новым правила, часть иностранцев, которые въезжают в Словакию, отныне должны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте.
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Правило распространяется на тех людей, которые прибывают из стран, входящих в красный список. В этот перечень попала и Украина. Такое требование действует также к тем, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп – Чиерна-над-Тисоу".
Больше о новых правилах
Отныне перед въездом в Словакию иностранцы из "красных" стран должны зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica.
Путешествующим советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.
Важное уточнение
Также словацкие пограничники напомнили, что с 5 июля 2021 года с 19:00 у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение).
Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о:
- прививке,
- проведении теста (антиген, ПЦР),
- преодолении заболевания COVID-19.
Отметим, что на днях украинское правительство приняло постановление о внедрении COVID-сертификатов. Документ создадут с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.
Каким образом будет работать украинский сертификат
- Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения.
- Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале Дия.
- А впоследствии также получить бумажный у врача.